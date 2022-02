Dl Green Pass | Rizzetto FdI | ormai è uno strumento obsoleto

Advertising

VittorioSgarbi : Il “Green Pass” una minaccia alla libertà personale. - lucianonobili : Ottime notizie dal #Campidoglio. A guidare la commissione su #Expo2030 è stata scelta Virginia #Raggi (che neanche… - VittorioSgarbi : «RinascimentoIoapro» vuole essere un punto di riferimento di tutti i cittadini che sono stati colpiti da misure rep… - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Draghi: 'Metteremo gradualmente fine al Green pass rafforzato' - Roberto53402737 : RT @Smartitina: Se anche dovessero eliminare il green pass non ci sarebbe molto di cui rallegrarsi. Il loro obiettivo sarebbe comunque stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

"Dopo 31 marzo stop zone a colori. Via gradualmente a obbligo, si parte da attività all'aperto" Stop allo stato di emergenza in Italia dopo il 31 marzo e via il sistema di zone a colori. L'annuncio, atteso, arriva dal premier Mario Draghi a Firenze, ...M5s, tornano le divisioni sulQuello di oggi, per esempio, è il giorno in cui torna alla carica il deputato Davide Serritella, riportando a galla l'annosa questione dello stop al...E il green pass rafforzato? Ci sarà un addio graduale ma subito importante: "Metteremo fine all’obbligo di utilizzo, a partire dalle attività all’aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli".Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo”. Verso l’addio al Super Green Pass “Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del ...