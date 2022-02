Spalletti infuriato nel corso dell’intervallo | il retroscena

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il match disputato ieri dal Napoli a Cagliari non è piaciuto a nessuno. Anche il tecnico Luciano, al termine della partita, ha dichiarato di non meritare il pareggio, vista la prestazione del Cagliari. Mister, che si è dimostrato molto calmo dinanzi le telecamere dopo il fischio finale, ha vissuto molto la partita.ed Elmas L’allenatore ex Inter non ha gradito diverse cose che sono accadute neldell’intera partita, ma soprattutto per quel che riguarda la prima frazione di gara. Infatti, l’edizione odierna di Repubblica ha rivelato unabbastanza particolare. Nelsi èsia con i suoi giocatori, accusandoli di scarso rendimento, sia con ...

CAGLIARI - NAPOLI! 1-1 il finale, a Pereiro risponde Osimhen. Gli azzurri di Spalletti non sfruttano gli stop di Inter e Milan. La formazione di Mazzarri ferma la squadra di Spalletti grazie a una grande prova: Osimhen risponde quasi allo scadere al vantaggio di Pereiro.