Rifiuti dalla Tunisiam, la nave in rada da domenica sera (Di martedì 22 febbraio 2022) È arrivata domenica sera a Salerno la Martina A, dell'armatore turco Arkas, un general cargo carico tra le altre cose di 213 container di Rifiuti, per un totale di 8 mila tonnellate. Sono quelli contesi tra Italia e Tunisia, trasferiti illegalmente nel paese africano dall'Italia nel 2020 e oggi ritornati indietro. Come informa la Regione Campania, resteranno nella provincia di Salerno, nell'area militare di Persano, nel comune di Serre, per almeno quattro mesi, in attesa che abbiano una destinazione definitiva. Si tratta, come riporta l'Informatore marittimo. di Rifiuti misti, non riciclabili, che in teoria non sarebbero mai dovuti essere esportati. Nel 2020, una accordo tra una società italiana, Sviluppo risorse ambientali, e una tunisina, Sorepast, aveva ottenuto l'autorizzazione della Regione Campania, una decisione ...

