(Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, in programma alle 18.30 all’“Arena Garibaldi”. La compagine toscana dopo aver assaporato la vetta della...

Advertising

sportface2016 : Gli undici club indagati dalla procura #Figc: Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Pisa, Parma, Pescara, Pro… - ParmaLiveTweet : Pisa, D'Angelo: 'Partita trappola? No, contro il Parma servirà un grande Pisa' - cascinanotizie : ???? Pisa-Parma: 0-0 Primo tempo LIVE ?? Dopo essere tornato alla vittoria con il Monza il Pisa riceve una squadra da… - vale7inter : Plusvalenze. Le società di #SerieA interessate sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria. Poi 2 di B (P… - Mediagol : Pisa-Parma, formazioni ufficiali: l’ex Palermo Vazquez sfida Torregrossa -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Parma

Con la Juve l'avviso è arrivato in Serie A anche a Napoli , Empoli , Sampdoria e Genoa , in Serie B a, e in Lega Pro a Pescara e Pro Vercelli . Attenzione, non si tratta di deferimenti ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 18.30).: Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Benali, Gucher, Nagy, Marin; Benali, Torregrossa, Puscas.: Turk; Del Prato, Cobbaut, ...La partita Pisa - Parma del 22 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 24a giornata del campionato di Serie B ...Il Pisa questo pomeriggio non potrà contare su Lorenzo Lucca ... D'Angelo dovrà però fare a meno del suo centravanti nella sfida del pomeriggio contro il Parma.