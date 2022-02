Nasce CNH Industrial Ventures per accelerare l’adozione di nuove tecnologie e far crescere l’innovazione d’avanguardia (Di martedì 22 febbraio 2022) CNH Industrial annuncia la costituzione di un proprio ramo d’azienda dedicato agli investimenti, CNH Industrial Ventures. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti della Società nel suo ruolo di avanguardia del settore, con l’obiettivo di accelerare il time-to-market delle innovazioni di valore volte a potenziare la produttività del cliente e la realizzazione degli obiettivi ESG. Con lo scopo di posizionare ulteriormente la società come leader dell’innovazione nei segmenti Agriculture e Construction, questi investimenti e collaborazioni si concentreranno su aree che includono la propulsione alternativa, il digitale, l’automazione, la robotica e altre fondamentali tecnologie d’avanguardia. CNH Industrial Ventures ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) CNHannuncia la costituzione di un proprio ramo d’azienda dedicato agli investimenti, CNH. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti della Società nel suo ruolo di avanguardia del settore, con l’obiettivo diil time-to-market delle innovazioni di valore volte a potenziare la produttività del cliente e la realizzazione degli obiettivi ESG. Con lo scopo di posizionare ulteriormente la società come leader delnei segmenti Agriculture e Construction, questi investimenti e collaborazioni si concentreranno su aree che includono la propulsione alternativa, il digitale, l’automazione, la robotica e altre fondamentali. CNH...

Advertising

PneusNews : Nasce CNH Industrial Ventures per accelerare l’adozione di nuove tecnologie e far crescere l’innovazione d’avanguar… - luciatonini : Nasce CNH Industrial Ventures per accelerare l’adozione di nuove tecnologie e far crescere l’innovazione d’avanguar… -