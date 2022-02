Champions ed Europa League, le statistiche degli ottavi di finale 22-24 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) Andata degli ultimi quattro ottavi di finale di Champions League, stasera alle 21,00 la Juventus fa visita al Villarreal: primo confronto assoluto tra le due formazioni. Allegri nella conferenza stampa di vigilia ha dichiarato che sarà una “partita molto difficile, contro una squadra concreta, cinica, molto bene allenata e noi dovremo fare una partita seria, una partita da Champions”. Le preoccupazioni del tecnico bianconero si comprendono se diamo un’occhiata ai precedenti tra il Sottomarino Giallo e le compagini italiane giocati tutti nel nuovo millennio: tra i tanti incroci nel 2002 infatti il club spagnolo ha eliminato dall’Intertoto il Torino vincendo 2-0 il ritorno a El Madrigal e superando i granata ai rigori. L’anno seguente sempre nella stessa competizione Villarreal-Brescia ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Andataultimi quattrodidi, stasera alle 21,00 la Juventus fa visita al Villarreal: primo confronto assoluto tra le due formazioni. Allegri nella conferenza stampa di vigilia ha dichiarato che sarà una “partita molto difficile, contro una squadra concreta, cinica, molto bene allenata e noi dovremo fare una partita seria, una partita da”. Le preoccupazioni del tecnico bianconero si comprendono se diamo un’occhiata ai precedenti tra il Sottomarino Giallo e le compagini italiane giocati tutti nel nuovo millennio: tra i tanti incroci nel 2002 infatti il club spagnolo ha eliminato dall’Intertoto il Torino vincendo 2-0 il ritorno a El Madrigal e superando i granata ai rigori. L’anno seguente sempre nella stessa competizione Villarreal-Brescia ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions Europa PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS/ Quote, la Signora ritrova Raul Albiol ... Alexis Sanchez spera nella maglia Il Villarreal è comunque una squadra tosta: ha vinto l'Europa League nella scorsa stagione, mentre nel girone di questa Champions League il Submarino Amarillo di ...

Villarreal dalla A alla Z: tutto sull'avversario della Juve in Champions A Abitanti Vila - Real ha appena 51.000 che rappresentano un record nella storia delle Coppe internazionali: l'Europa League sollevata ne fa la più piccola città ad averne vinta una nella storia. B Bandiera Pau Torres è la bandiera della squadra: nato in città e cresciuto nella Cantera, ha venticinque anni e ...

L’Uefa regala 30mila biglietti per le finali di Champions, Europa e Conference League: come averli Sport Fanpage L’esordio di Vlahovic in Champions. I precedenti illustri Come proposto da La Gazzetta dello Sport, vediamo i precedenti illustri degli esordi per i bomber in Europa. Uno degli attaccanti a cui è stato paragonato il centravanti juventino è Erling Haaland. Il ...

Villarreal-Juve, Bonucci: "Sfide complicate. Vlahovic-Ronaldo imparagonabili" Sale l'attesa per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juve ... La squdra di Emery ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League e nei gironi ha estromesso ...

