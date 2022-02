Cattivissimo Me 4 è in arrivo | ecco la data del nuovo e divertentissimo film di animazione

Leggi su computermagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) I simpatici minions stanno per tornare con un quartoche si è fatto attendere parecchio . Quindi è ufficiale: ci sarà unMe 4 dall’Illumination Entertainment del 2024, ma non prima di aver rivisto in Minions 2 proprio quest’anno. due nuoviin– Computermagazine.itTra i tanti progetti in programma per quanto riguarda le animazioni per i prossimi anni ci sarà anche un grande ritorno. Spoiler? Tanti piccolini gialli che urlano “Tu le bela come una papaya”: la saga diMe si prepara a far uscire il suo quarto capitolo. Ma quando arriverà nelle sale?tutto quello che sappiamo. Se parliamo di cartoni animati, abbiamo un calendario molto ricco di avvenimenti in, e tra i due nuovi...