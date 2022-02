"Via l'isolamento dei positivi": BoJo cancella le ultime restrizioni anti Covid (Di lunedì 21 febbraio 2022) Boris Johnson sbandiera con orgoglio il piano per revocare tutte le ultime restrizioni anti Covid, compreso l'isolamento per i positivi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Boris Johnson sbandiera con orgoglio il piano per revocare tutte le, compreso l'per i

Advertising

NikeSkywalker : RT @ENEAOfficial: #Antartide Dopo la chiusura della base Zucchelli, prende il via nella base italo-francese #Concordia la 18a campagna inve… - Marilenapas : RT @eziomauro: Johnson: 'Basta isolamento per i positivi: finalmente possiamo tornare alla normalità pre Covid' - ziolions4219 : In quarantena con un positivo in casa: cosa fare per ridurre il rischio di contagio - Maya83285828 : Johnson: 'Basta isolamento per i positivi: finalmente possiamo tornare alla normalità pre Covid'… - abruzzoweb : COVID: NEL REGNO UNITO VIA OBBLIGHI E ISOLAMENTO -