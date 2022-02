Tre autogol in meno di mezz'ora: calciatrice della Nuova Zelanda sostituita al 40'. IL VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si può parlare di impresa, ma non è certo di quelle di cui andare fieri. Tre autogol in mezz'ora di gioco. E' quanto riuscito a Meikayla Moore , difensore della nazionale femminile di calcio della... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si può parlare di impresa, ma non è certo di quelle di cui andare fieri. Trein'ora di gioco. E' quanto riuscito a Meikayla Moore , difensorenazionale femminile di calcio...

