Tiziano Ferro emblema del pop italiano nel mondo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Una delle voci sicuramente più apprezzate nella scena pop italiana neloggi, 21 febbraio, compie 42 anni. Fin da piccolo inizia a scrivere i primi testi delle sue canzoni. Il primo incontro con la musica avviene a soli 5 anni: come regalo arriva una pianola Bontempi, amica delle prime avventura in campo musicale. Ed è sempre la musica la sua compagna nei momenti difficili trascorsi nel periodo del liceo. Deve combattere con lo spettro del bullismo a causa del suo aspetto fisico. Negli anni della gioventù,collabora anche due radio locali come speaker. Nel frattempo, continua a coltivare il sogno di diventare cantante iscrivendosi all’Accademia della Canzone di Sanremo, con la speranza di arrivare sul palco dell’Ariston. L’incontro fortunato con Mara ...

Advertising

VanityFairIt : Tiziano Ferro oggi compie 42 anni. A lui, e a tutti i #Pesci nati il 21 febbraio, tanti, tantissimi auguri ?????? Ed e… - GaiaFromMars : Studio matto e disperato con sequenza musicale celebrativa di Tiziano Ferro su VH1. Adoriamo moltissimo ? - MENUETTOit : #Food e #Music: Tanti auguri a Tiziano Ferro, il cantautore innamorato della musica | - nightsflawIess : Auguri Tiziano Ferro, il Pesci per definizione <3 - Mutual_Pass : Auguri di Buon Compleanno a #TizianoFerro, uno dei cantautori italiani che negli ultimi anni ha saputo portare una… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

In casa die del suo compagno Victor Allen arriva Gianni, un cane a cui il cantante ha salvato la vitaè noto per essere un grandissimo amante degli animali e con il suo compagno ...Tiziano Ferro compie 42 anni e per l'occasione è inondato dall'affetto di amici e colleghi, che gli stanno facendo gli auguri sui social. Tra questi, Elisa, Jovanotti, Emma, Giorgia, Peppe Vessicchio ...In casa di Tiziano Ferro e del suo compagno Victor Allen arriva Gianni, un cane a cui il cantante ha salvato la vita ...