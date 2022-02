Salvini fa arrabbiare Napoli e Inter | arriva la provocazione in diretta

Advertising

Cristian75000 : RT @giap87625642: Sinceramente questi politici tipo Salvini Meloni B. R. C. e tutta la destra che prima mi facevano arrabbiare adesso li gu… - giap87625642 : Sinceramente questi politici tipo Salvini Meloni B. R. C. e tutta la destra che prima mi facevano arrabbiare adesso… - ChiamamiGG : @flaminiasabate1 @salvini_giacomo hai fatto arrabbiare Alessio de Giorgi.. ora ti devi sorbire questi invasati per… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini arrabbiare

SerieANews

Troppo facile prendersela con, coi Cinque stelle e con quegli altri ripetenti che disturbano la lezione. Quando in aula c'... per cui meglio non farlotroppo, avvertono i "draghisti", ...Che ha fattoanche Matteo(che invece ha adorato Fiorello, chissà se la cosa sarà piaciuta ai suoi elettori). Come abbiamo detto sopra, per fortuna l'hashtag è pieno anche di tweet ...Sarà arrabbiato anche con il Pd, perché non è stato sufficientemente forte nel supportarlo, con Salvini perché non l’ha supportato per niente”. Inoltre “c’è una componente anche eccessivamente ...Riunione di lavoro oggi a Roma tra il leader della Lega Matteo Salvini, il segretario regionale del partito Nino Minardo, il vice presidente dell’Ars Roberto di Mauro e l’ex presidente della Regione..