LIVE – Djokovic-Musetti 6-3, 4-3 primo turno Atp 500 Dubai 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, valevole per il primo turno dell'Atp 500 di Dubai 2022. Il numero uno al mondo tornerà in campo per la prima volta dopo le Atp Finals, tentando di lasciarsi alle spalle il caso Australian Open; il cemento arabo permetterà agli appassionati di assistere al confronto tra l'esperto serbo e il giovane italiano, i quali vivono momenti storici e di forma certamente differenti, ma sono ugualmente pronti alla battaglia. Musetti proverà a dar filo da torcere all'ostico opponente, proprio come al Roland Garros 2021, con Djokovic indubitabilmente determinato a lanciare un forte messaggio al circuito. Ci si attende un incredibile spettacolo: quasi ...

