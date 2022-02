Daytona 500: Vince Austin Cindric (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per la prima volta nella sua carriera, Austin Cindric ha vinto la Daytona 500, arrivando davanti a Bubba Wallace e Chase Briscoe in una gara piena di colpi di scena e conclusa all’Overtime. Grazie al trionfo ottenuto questa sera, arrivato alla sua ottava apparizione in Cup Series, il pilota del Team Penske è certo di poter partecipare ai playoff in programma da inizio Settembre. Il primo appuntamento stagionale della Nascar diventa una grandissima occasione di festa per il pubblico americano. Pienone sugli spalti della gara, audience stellare e tanta attesa per il campionato che di fatto dovrebbe finalmente essere quello del rilancio definitivo dopo la pandemia. Un campionato che si annuncia davvero imprevedibile con le nuove auto Next Gen che hanno dimostrato tutta la loro potenza ma anche qualche elemento di incertezza, come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per la prima volta nella sua carriera,ha vinto la500, arrivando davanti a Bubba Wallace e Chase Briscoe in una gara piena di colpi di scena e conclusa all’Overtime. Grazie al trionfo ottenuto questa sera, arrivato alla sua ottava apparizione in Cup Series, il pilota del Team Penske è certo di poter partecipare ai playoff in programma da inizio Settembre. Il primo appuntamento stagionale della Nascar diventa una grandissima occasione di festa per il pubblico americano. Pienone sugli spalti della gara, audience stellare e tanta attesa per il campionato che di fatto dovrebbe finalmente essere quello del rilancio definitivo dopo la pandemia. Un campionato che si annuncia davvero imprevedibile con le nuove auto Next Gen che hanno dimostrato tutta la loro potenza ma anche qualche elemento di incertezza, come ...

