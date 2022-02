Calcio: Roma. Striscione tifosi a Trigoria 'Mourinho hai chiavi città' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico portoghese aveva scritto sui social: "Amo questo popolo, per voi lotterò" Roma - "La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città". Questo il testo di uno Striscione affisso ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico portoghese aveva scritto sui social: "Amo questo popolo, per voi lotterò"- "La nostra fede, la tua mentalità: hai ledi questa". Questo il testo di unoaffisso ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Roma, i tifosi con Mourinho: 'Hai le chiavi della città' ROMA - Malgrado (2 - 2) e la classifica che recita 8° posto a 41 punti, il tifosi della Roma restano saldamente al fianco di Josè Mourinho . Sabato l'ex allenatore dell'Inter aveva scritto sui social: "Amo questo popolo, per voi lotterò" e la risposta del popolo giallorosso non si è ...

Futuro assicurato, presente anonimo ForzaRoma.info Roma, i tifosi stanno con Mourinho: Nonostante i risultati poco confortanti della Roma, il legame tra la città e Mourinho è ben solido. La squadra non vince da quattro partite, ma per i tifosi il i primi ...

