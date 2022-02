Zanda “Partiti deboli e litigiosi ora basta incidenti o salta tutto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se non ci fosse intesa tra Draghi e idella sua maggioranza, il governo non avrebbe più ragione di esistere”. Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano Repubblica, Luigi, ex capogruppo del Pd al Senato. “A chi converrebbe per i prossimi 12 mesi, da qui alle elezioni, tirare a campare? Le scaramucce parlamentari non servono a Draghi, nè al Parlamento, nè ai. Sopratsarebbe un dramma per l'Italia”. Forse la Lega di Salvini potrebbe trarne un vantaggio di consensi? “No, nemmeno alla Lega conviene danneggiare l'Italia. Aggiungo che neppure conviene all'opposizione di Giorgia Meloni, che non a caso ci tiene a sottolineare di guidare un partito patriottico”. “L'incidente politico sul Milleproroghe non ha riguardato questioni marginali. Perciò è giusto che Draghi abbia voluto ...