Udinese Lazio 1-1: a Deulofeu risponde Felipe Anderson

Allo stadio Dacia, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Succede tutto nel primo alla Dacia Arena. Al gol iniziale di Deulofeu risponde Felipe Anderson, poi i biancocelesti non sono riusciti a trovare il gol del vantaggio che gli avrebbe permesso di ritornare in corsa per il quarto posto. 

Sintesi Udinese Lazio 1-1 MOVIOLA 
Fischio d'inizio – si gioca 
4? Patric salva su Beto – Sugli sviluppi di calcio d'angolo Beto stoppa la palla col petto e tira a botta sicura, salva Patric. 
5? Gol dell'Udinese – Bianconeri in vantaggio con il colpo di testa di Perez che diventa un assist perfetto per lo spagnolo. Destro di prima dal limite dell'area ...

Udinese_1896 : Una nuova sfida per i bianconeri! Emozione, grinta e cuore per affrontare la #Lazio ?? Another battle awaits! Pa… - tommandrea : Per fortuna che Molina ha preso la traversa perché il mancato fallo con ammonizione (ed espulsione) di Becao sarebb… - GoalItalia : MATCH REPORT - #UdineseLazio termina in parità: Deulofeu apre le marcature, Felipe Anderson risponde [??… - sergeeej21 : RT @aurelianotre: non c'ha capito un cazzo tutta la partita sto figlio di troia di un arbitro, e se domani trovano morti tutti i giocatori… - RobertoCresc10 : Buon punto o occasione persa? Potevamo vincere ma a momenti la perdiamo. Io voglio rivedere la posizione di partenz… -