Ucriana, la Russia testa i missili intercontinentali: il video diffuso dal ministero della Difesa (Di domenica 20 febbraio 2022) Le immagini rilasciate dal ministero della Difesa russo che mostrano il lancio di un missile balistico intercontinentale Yars, un missile da crociera ipersonico Zircon e un missile da attacco terrestre ipersonico Kinzhal. Le operazioni di prova si sono tenute, ieri, sabato 19 febbraio. Il presidente Vladimir Putin, insieme all'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko, ha osservato il tutto dalla "situation room" del Cremlino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

