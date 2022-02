Messa in Tv oggi domenica 20 febbraio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 20 febbraio 2022) Messa in tv domenica 20 febbraio 2022. Torna puntuale, come ogni domenica, la Messa, ma molti fedeli si staranno chiedendo dove vederla in televisione, dove seguirla perché magari non possono recarsi in chiesa. Qui tutti loro, in quest’articolo, troveranno il programma completo: dove guardare la Messa in tv oggi domenica 2? febbraio? Qual è il calendario delle funzioni religiose di oggi? Messa in tv 20 febbraio 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua immagine, condotto come sempre a partire dalle 10.30 da Lorena Bianchetti, ci sarà la Santa Messa. L’appuntamento con la liturgia è alle 10.55 dalla Chiesa San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022)in tv20. Torna puntuale, come ogni, la, ma molti fedeli si staranno chiedendo dove vederla in televisione, dove seguirla perché magari non possono recarsi in chiesa. Qui tutti loro, in quest’articolo, troveranno il programma completo: dove guardare lain tv2?? Qual è il calendario delle funzioni religiose diin tv 20: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua immagine, condotto come sempre a partire dalle 10.30 da Lorena Bianchetti, ci sarà la Santa. L’appuntamento con la liturgia è alle 10.55 dalla Chiesa San ...

Advertising

masafa75 : RT @ciriacomerolli: Oggi è IL GIORNO DEL RICORDO per gli Etiopi ( 19 febbraio 1937 ) . Ad Addis Abeba si commemora il massacro di 19000 civ… - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica #20febbraio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - NuovaScintilla : 20/2/22. Il vescovo Giampaolo dopo gli impegni di oggi (messa a S.Spirito Santo h 9 e Buon Pastore h 11.15), lunedì… - DiocesiCivTarq : Oggi, #20febbraio alle ore 12, nella Cattedrale di #Civitavecchia, la Messa in ricordo di Modesta e Marek presiedut… - babbadmnk : RT @ciriacomerolli: Oggi è IL GIORNO DEL RICORDO per gli Etiopi ( 19 febbraio 1937 ) . Ad Addis Abeba si commemora il massacro di 19000 civ… -