Juve | Dybala non infortunato ma forfait Champions

(Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lantus tira un sospiro di sollievo per le condizioni Paulo. L’argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la sostituzione nel derby contro il Torino. Per l’attaccante bianconero solo un affaticamento che, tuttavia, potrebbe costargli l’andata degli ottavi di finale diLeague contro il Villarreal, in programma martedì sera alle ore 21 all’Estadio de la Cerámica., infatti, va verso il. Una scelta a scopo precauzionale da parte di Allegri: il numero dieci bianconero vorrebbe partire con la squadra, ma non giocherebbe dall’inizio. L’allenatore, dunque, non potrà schierare il tridente composto dall’argentino, Vlahovic e Morata. Un nuovo stop ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS PER DYBALA E RUGANI STOP DI CIRCA 10 GIORNI Torneranno a disposizione dopo la gara con l'Empoli… - GiovaAlbanese : ?? Aggiornamento infortunati ? ?? #Dybala: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di… - forumJuventus : La Stampa: 'Sembra una tradizione, la Juve si ritrova ad affrontare gli ottavi in piena emergenza infortuni, tra un… - WetterRenato : @SCUtweet Scudiero, nelle tue statistiche ti sei dimenticato di riportare il fatto che Dybala è il calciatore della… - infoitsport : Juve, Dybala e Rugani saltano il Villarreal: UFFICIALI i tempi di recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Dybala

TORINO - Juventus senzae Rugani nell'andata degli ottavi di Champions contro il Villareal. Sono entrambi infortunati: gli esami strumentali hanno evidenziato sia per l'argentino sia per il difensore un'elongazione ...TORINO. Laperde altri due giocatori per la trasferta di Champions di martedì, in Spagna contro il Villarreal. Pauloe Daniele Rugani, infortunatisi nel derby rispettivamente nella ripresa e nel ...TORINO - Juventus senza Dybala e Rugani nell'andata degli ottavi di Champions contro il Villareal. Sono entrambi infortunati: gli esami strumentali hanno evidenziato sia per l'argentino sia per il ...Dopo gli esami strumentali di stamattina, la Juventus ha comunicato le condizioni di Paulo Dybala e Daniele Rugani e i rispettivi tempi di recupero. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni ...