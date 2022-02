Highlights e gol Bayern Monaco-Furth 4-1, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Furth 4-1, match valido per la ventitreesima giornata di Bundesliga 2021/2022. All’Allianz Arena vittoria larga per il Grifone, ma in rimonta: passano in vantaggio gli ospiti, ultima in classifica, con Hrgota, c’è però la rimonta targata Lewandoski con una doppietta, Choupo-Moting e l’autorete di Griesback. In alto ecco le immagini della sfida di oggi in terra bavarese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di4-1, match valido per la ventitreesima giornata di. All’Allianz Arena vittoria larga per il Grifone, ma in rimonta: passano in vantaggio gli ospiti, ultima in classifica, con Hrgota, c’è però la rimonta targata Lewandoski con una doppietta, Choupo-Moting e l’autorete di Griesback. In alto ecco le immagini della sfida di oggi in terra bavarese. SportFace.

