Claudio Mandia | 17enne di Battipaglia | trovato morto in un college di New York

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tra poche ore sarebbe diventato maggiorenne e invece, ragazzo italiano originario di(Salerno), è statosenza vita nella sua stanza in un liceo internazionale di New, la EF Academy. I genitori, Mauro ed Elisabetta Benesatto, erano appena atterrati all’aeroporto JFK della Grande Mela, quando sono stati messi a conoscenza del drammatico accaduto dalle forze dell’ordine. La coppia era venuta in città per festeggiare il 18esimo compleanno del figlio, che l’anno prima, dopo aver frequentato il liceo scientifico “E. Medi”, si era trasferito negli Stati Uniti per imparare l’inglese. I genitori, imprenditori nel settore dell’export alimentare, sono molto noti nel Salernitano. “È una tragedia immane che ha lasciato ...

Advertising

Corriere : Claudio Mandia e il mistero della morte in un college a New York poco prima di compiere 18 anni - Borderangel78 : RT @chil_q: SI IPOTIZZA CHE IL RAGAZZO SIA STATO COLPITO DA UN MALORE MENTRE DORMIVA Roma, 19 febbraio 2022 - Avrebbe compiuto 18 anni oggi… - TheDocReQ : RT @chil_q: SI IPOTIZZA CHE IL RAGAZZO SIA STATO COLPITO DA UN MALORE MENTRE DORMIVA Roma, 19 febbraio 2022 - Avrebbe compiuto 18 anni oggi… - Veleno_Q_B : RT @chil_q: SI IPOTIZZA CHE IL RAGAZZO SIA STATO COLPITO DA UN MALORE MENTRE DORMIVA Roma, 19 febbraio 2022 - Avrebbe compiuto 18 anni oggi… - chil_q : SI IPOTIZZA CHE IL RAGAZZO SIA STATO COLPITO DA UN MALORE MENTRE DORMIVA Roma, 19 febbraio 2022 - Avrebbe compiuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Mandia

Una tragedia ancora senza risposta, quella di, il ragazzo originario di Battipaglia (Salerno) morto a New York il giorno prima di diventare maggiorenne. Il giovane, che viveva e studiava in un college, è stato stroncato da un ...Giallo per la morte di un ragazzo italiano a New York. I genitori erano in viaggio per andare a trovarlo per il suo 18esimo compleanno Avrebbe compiuto 18 anni oggi,, figlio di due imprenditori di Battipaglia, nel Salernitano, volato in un college a New York dove è morto . Ancora non chiara la causa del suo decesso. I genitori lo stavano ...Claudio Mandia, studente originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, è stato ritrovato morto nella sua stanza di un college di New York. I genitori del giovane erano appena atterrati all ...Una tragedia ancora senza risposta, quella di Claudio Mandia, il ragazzo originario di Battipaglia (Salerno) morto a New York il giorno prima di diventare maggiorenne. Il giovane, che viveva e ...