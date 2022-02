Ciclismo | Volta ao Algarve | Higuita vince sull’Alto de Malhao Evenepoel domina la classifica generale

(Di domenica 20 febbraio 2022) Chiusura in bellezza per laao2022. La quinta ed ultima tappa presentava una doppia scesa finale all’Alto deche ha visto trionfare il colombiano Sergio, alla prima vittoria con la maglia di campione nazionale. In uno sprint tra connazionali, il corridore della Bora Hansgrohe ha regolato Daniel Martinez. Remcolascia fare nel finale, ormai certo della vittoria nellata con oltre 1? di vantaggio su tutti, arrivando sul traguardo con le braccia alzate. Nelle prima fasi della tappa con partenza da Lagoa, le uniche a lasciare un po’ di respiro ai corridori, si avvantaggia un foltissimo gruppo di corridori, tra cui figuravano anche l’italiano Michele Gazzoli, oltre a corridori di grande spessore come il britannico ...

Chiusura in bellezza per la Volta ao Algarve 2022. La quinta ed ultima tappa presentava una doppia scesa finale all'Alto de Malhao che ha visto trionfare il colombiano Sergio Higuita, alla prima ...