Salernitana-Milan live dalle 20.45: all'Arechi va in scena il testacoda (Di sabato 19 febbraio 2022) La Salernitana accoglie la capolista Milan in uno stadio Arechi che ha fatto registrare il tutto esaurito: Davide Nicola, approdato alla guida dei granata pochi giorni fa, non poteva immaginare... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 febbraio 2022) Laaccoglie la capolistain uno stadioche ha fatto registrare il tutto esaurito: Davide Nicola, approdato alla guida dei granata pochi giorni fa, non poteva immaginare...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - DiMarzio : .@OfficialUSS1919 I Messi in vendita altri 6mila biglietti per la partita contro il @acmilan - aSalerno_it : #salerno Salernitana-Milan, formazioni ufficiali, Ribery titolare - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: Ribery al posto di Perotti ?? Gioca Tomori, Kessié va in panchina ??? Le formazioni ufficiali di #SalernitanaMilan ?? https… - ilnapolionline : Serie A - Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali - -