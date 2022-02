Quarta dose vaccino anti-Covid in Italia, via libera dell'Aifa per gli immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) In Italia gli immunodepressi, una platea di circa tre milioni, potranno ricevere una Quarta dose di vaccino anti-Covid. Il via libera dell'Agenzia Italiana del farmaco arriva proprio mentre... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 febbraio 2022) Ingli, una platea di circa tre milioni, potranno ricevere unadi. Il via'Agenziana del farmaco arriva proprio mentre...

Advertising

Corriere : Ricciardi: «Non buttiamo via la libertà acquisita. Sì alla quarta dose per medici e fragili» - MediasetTgcom24 : Covid, via libera dell'Aifa alla 'quarta dose' per gli immunodepressi #aifa #covid #vaccini #quartadose… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco alla quarta dose del vaccino ant… - sig_Presidente : @Quarta_dose Mi sono cagato addosso - EnzoCare2 : RT @adrianobusolin: riaprite i manicomi -