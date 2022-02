Per la Mela Val Brembana è già primavera: a Moio e Zogno lezioni di potatura (Di sabato 19 febbraio 2022) Val Brembana. Le previsioni meteo annunciano in questi giorni nevicate anche a quote basse, ma per l’Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana (AFAVB) è già primavera. La stagione 2022 del sodalizio (attivo sin dagli anni ’90 e guidato dal presidente Pinuccio Gianati), prende il via sabato 19 febbraio con due appuntamenti a Moio de’ Calvi e Zogno che rientrano fra le attività didattiche utili a diffondere la pratica della coltivazione del melo. “Si tratta della giornata inaugurale inaugurale in vista delle intense attività primaverili – conferma Olga Locatelli, vicepresidente AFAVB – prezioso anche per ridare slancio alla socialità del nostro gruppo, giocoforza limitata in questi due anni di pandemia. Lo scorso dicembre a Brembilla ci siamo ritrovati per il tradizionale pranzo sociale, ma ... Leggi su bergamonews (Di sabato 19 febbraio 2022) Val. Le previsioni meteo annunciano in questi giorni nevicate anche a quote basse, ma per l’Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle(AFAVB) è già. La stagione 2022 del sodalizio (attivo sin dagli anni ’90 e guidato dal presidente Pinuccio Gianati), prende il via sabato 19 febbraio con due appuntamenti ade’ Calvi eche rientrano fra le attività didattiche utili a diffondere la pratica della coltivazione del melo. “Si tratta della giornata inaugurale inaugurale in vista delle intense attività primaverili – conferma Olga Locatelli, vicepresidente AFAVB – prezioso anche per ridare slancio alla socialità del nostro gruppo, giocoforza limitata in questi due anni di pandemia. Lo scorso dicembre a Brembilla ci siamo ritrovati per il tradizionale pranzo sociale, ma ...

