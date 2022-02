Draghi | i partiti e lo sgambetto del milleproroghe La versione di Polillo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Qualche giorno fa, da Lilli Gruber, Marco Travaglio, con il garbo che lo contraddistingue, sosteneva che Mariostava “rosicando” per la sua mancata elezione al Colle più alto. Uno stato d’animo che avrebbe pienamente giustificato la sua risposta tranchant nei confronti di chi poneva domande circa la sua improbabile discesa in campo, alla testa dei “centristi”. Vista l’insistenza, con una buona dose d’ironia, aveva ringraziato coloro che, con premura, si interessavano al suo futuro professionale. Ma li aveva anche rassicurati, facendo osservare di essere pienamente in grado di trovarsi, eventualmente, un nuovo lavoro. Francamente più che un “rosicone”, in quell’occasione, a noi Marioera apparso quello che era normalmente: una persona decisa, mille anni luce lontano dalla retorica che prima del Conticidio (altra perla di Travaglio) ...

Corriere : «O siamo il governo del fare o è inutile star qui a scaldare la sedia» - TgLa7 : Dopo un briefing con il Capo dello Stato è arrivato l'ultimatum di #Draghi: 'Se volete perder tempo trovatevi un al… - gparagone : Draghi ieri: 'Se ai partiti e al Parlamento non va bene questo governo, trovatevene un altro" #Fiducia #CrisiDiGoverno #Draghistan

fa lo scaricabarile e lascia tutte le grane al Parlamento. E ilitigano Non crede che la separazione delle carriere sia l'unico modo per dare attuazione all'articolo 111 della ...Così non si va avanti, l'ira disuiBisogna aumentare la velocità di sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire dal solare fotovoltaico e dall ... e stabilizzando il superbonus edilizio del 110%. Il governo Draghi sta per spalancare le ...Lo scorso anno per armare l’Italia, il governo Draghi ha investito in armi circa trenta miliardi ... permettendole così di condurre missioni di attacco in qualsiasi parte del mondo. Così i nostri ...