Curling | Pechino 2022 | la Svezia si consola col bronzo | battuta la Svizzera nella finalina tra deluse

(Di sabato 19 febbraio 2022) Laha conquistato la medaglia dinel torneo difemminile alle Olimpiadi Invernali di. Anna Hasselborg e compagne sino con il metallo meno pregiato, dopo essere state sconfitte dalla Gran Bretagna in semifinale. Le Campionesse Olimpiche di PyeongChang 2018 si confermano sul podio a cinque cerchi, anche se questa volta è mancato l’appuntamento col gradino più alto. Le scandinave hanno sconfitto per 9-7 la, altra delusa di questa edizione dei Giochi. Le Campionesse del Mondo, infatti, avevano perso la semifinale contro il Giappone e oggi non sono riuscite a strappare un comunque preziosoolimpico. Silvana Tirinzoni e compagne sono state brave a tenere aperta la partita e a tentare una rimonta ...

...Stefania Constantini ed Amos Mosaner nel doppio misto die medaglie in ben otto sport, aspetto sicuramente da evidenziare per un'Italia molto completa. Il medagliere delle Olimpiadi...Di seguito, le immagini salienti della finale maschile di2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL'ITALIA IN ...La Svezia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Anna Hasselborg e compagne si consolano con il metallo meno pregiato, dopo ...La Svezia è medaglia di bronzo nel curling femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La formazione trascinata dalla veterana Anna Hasselborg ha avuto la meglio nella finalina contro la ...