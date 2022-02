Channing Tatum protagonista del remake di “System Crasher” (Di sabato 19 febbraio 2022) La MGM ha acquisito i diritti per il remake dell’acclamato film tedesco System Crasher del 2019. Channing Tatum sarà il protagonista e la Free Association produrrà insieme a The Picture Company. Channing Tatum è anche il produttore? Tatum produrrà System Crasher insieme ai suoi partner della Free Association Reid Carolin e Peter Kiernan, con la supervisione di Michael Parets. Il progetto sarà una coproduzione con The Picture Company, i cui partner sono anche produttori Alex Heineman e Andrew Rona. System Crasher: trama Il film originale tedesco è incentrato su una giovane ragazza con un passato traumatico. Passando costantemente da una casa di servizi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) La MGM ha acquisito i diritti per ildell’acclamato film tedescodel 2019.sarà ile la Free Association produrrà insieme a The Picture Company.è anche il produttore?produrràinsieme ai suoi partner della Free Association Reid Carolin e Peter Kiernan, con la supervisione di Michael Parets. Il progetto sarà una coproduzione con The Picture Company, i cui partner sono anche produttori Alex Heineman e Andrew Rona.: trama Il film originale tedesco è incentrato su una giovane ragazza con un passato traumatico. Passando costantemente da una casa di servizi ...

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #ChanningTatum reciterà da protagonista in #SystemCrasher, remake dell’omonimo film tedesco del 2019, prodotto dalla sua… - MoviesAsbury : #ChanningTatum reciterà da protagonista in #SystemCrasher, remake dell’omonimo film tedesco del 2019, prodotto dall… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dog – Nuova clip e featurette per il film con Channing Tatum - trashonfire22 : @GiorgiaSorren18 Jessica l’ha già vista una sera in giardino e ha commentato “altro che Channing Tatum” ?? - statodelsud : Zoe Kravitz e Channing Tatum sono una coppia -