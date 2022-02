Sci alpino | il tabellone dell’Italia nel Team Event | le avversarie dagli ottavi alla finale

Leggi su oasport

L'Italia punta a conquistare una mea neldi scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma sabato 19 febbraio (dalle ore 03.00 italiane). Sulla pista di Yanqing si preannuncia una feroce battaglia sportiva per mettersi al collo le ultime mee in palio in questa edizione dei Giochi e la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo. Il quartetto tricolore è infatti molto solido, poiché si può contare su Federica Brignone (argento in gigante e bronzo in combinata), Marta Bassino (Campionessa del Mondo in parallelo), Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer (desiderosi di riscatto dopo le rispettive uscite tra gigante e slalom).