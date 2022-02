Pioli: «Ibra ricomincerà a correre tra domani e domenica. Non sappiamo quando potrà rientrare in gruppo» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Salernitana. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Ci sono più incognite del solito. Abbiamo avuto una settimana più incentrata sulle nostre situazioni perché il cambio di allenatore ci impedisce di capire come staranno in campo. Arrivano comunque da due risultati positivi, sarà una partita da affrontare con grande determinazione e concentrazione”. Cosa è cambiato dal quel 78? del derby? “Ogni partita ha una lettura particolare: abbiamo capito che se giochiamo con continuità e che stiamo dentro la partita con la mentalità, anche soffrendo, abbiamo le carte in regola per cercare di vincerla. Dobbiamo avere questa consapevolezza, affrontando le partite con determinazione, attenzione e fiducia mettendo in campo le nostre qualità”. C’è una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha presentato in conferenza stampa la sfida dicontro la Salernitana. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Ci sono più incognite del solito. Abbiamo avuto una settimana più incentrata sulle nostre situazioni perché il cambio di allenatore ci impedisce di capire come staranno in campo. Arrivano comunque da due risultati positivi, sarà una partita da affrontare con grande determinazione e concentrazione”. Cosa è cambiato dal quel 78? del derby? “Ogni partita ha una lettura particolare: abbiamo capito che se giochiamo con continuità e che stiamo dentro la partita con la mentalità, anche soffrendo, abbiamo le carte in regola per cercare di vincerla. Dobbiamo avere questa consapevolezza, affrontando le partite con determinazione, attenzione e fiducia mettendo in campo le nostre qualità”. C’è una ...

