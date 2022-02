Passoscuro | dalla Finanza un dono speciale per il centro pediatrico del Bambino Gesù

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Fiumicino – È stata una giornata di festa alla “Fondazione Onlus”, polo ospedaliero ad alta specializzazione della Capitale che cura pazienti pediatrici, affetti da gravi patologie. A coronamento del buon esito di un’iniziativa solidale promossa nel dicembre 2021 fra tutti i finanzieri in servizio e in congedo del Lazio, il Comandante Regionale, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, accompagnato dal Segretario Generale della “Fondazione Mediolanum Onlus”, dott. Virginio Stragliotto, unitamente ad una rappresentanza del Co.Ba.R. Lazio, si è recato presso la “Fondazione Onlus”, accoltoPresidente, Dott.ssa Mariella Enoc, per la simbolica consegna dell’assegno di 55.439 euro raccolti dai Finanzieri con il contributo di Fondazione Mediolanum Onlus, charity partner insieme ...