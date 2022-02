Mondo di Mezzo, Alemanno condannato in appello a un anno e dieci mesi. L’ex sindaco di Roma: “Amarezza per una condanna ingiusta. Non incide sui miei diritti politici. Posso ricandidarmi” (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a un anno e 10 mesi dai giudici della Corte d’appello di Roma. Le accuse nei confronti delL’ex primo cittadino della Capitale sono quelle di finanziamento illecito e traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell’indagine Mondo di Mezzo. I giudici di secondo grado erano stati chiamati a rideterminare la pena dopo che nel luglio scorso la Cassazione aveva assolto Alemanno dall’accusa di corruzione (leggi l’articolo) rinviando però gli atti a piazzale Clodio per ricalcolare la pena in riferimento alla vicenda dello sblocco dei pagamenti Eur Spa. “Dopo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022)diGianniè statoa une 10dai giudici della Corte d’di. Le accuse nei confronti delprimo cittadino della Capitale sono quelle di finanziamento illecito e traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell’indaginedi. I giudici di secondo grado erano stati chiamati a rideterminare la pena dopo che nel luglio scorso la Cassazione aveva assoltodall’accusa di corruzione (leggi l’articolo) rinviando però gli atti a piazzale Clodio per ricalcolare la pena in riferimento alla vicenda dello sblocco dei pagamenti Eur Spa. “Dopo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mondo di mezzo: appello bis, ad Alemanno un anno e 10 mesi. L'ex sindaco di Roma: 'Amarezza per una condanna ingiu… - fattoquotidiano : MONDO DI MEZZO Nell'appello bis l'ex sindaco Alemanno condannato - RaiCultura : Ogni anno il #13febbraio si celebra, in tutto il mondo, la Giornata Mondiale della #Radio. Ecco in breve come è nat… - Siciliano741 : RT @fcolarieti: Mondo di Mezzo, Alemanno condannato in appello a un anno e dieci mesi. L’ex sindaco di Roma: “Amarezza per una condanna ing… - fcolarieti : Mondo di Mezzo, Alemanno condannato in appello a un anno e dieci mesi. L’ex sindaco di Roma: “Amarezza per una cond… -