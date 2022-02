Lazio, tegola Immobile: indisponibile per la trasferta di Udine (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’attacco influenzale non è stato ancora smaltito da Immobile. Le ultime in vista di Udinese-Lazio La Lazio potrebbe perdere anche per la trasferta di Udine l’attaccante Ciro Immobile. L’attacco influenzale nei giorni scorsi non è stato smaltito e la sua presenze è a serio rischio. Lo stesso Sarri in conferenza ha confermato la sua possibile assenza nel match del weekend di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’attacco influenzale non è stato ancora smaltito da. Le ultime in vista dise-Lapotrebbe perdere anche per ladil’attaccante Ciro. L’attacco influenzale nei giorni scorsi non è stato smaltito e la sua presenze è a serio rischio. Lo stesso Sarri in conferenza ha confermato la sua possibile assenza nel match del weekend di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

