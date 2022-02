“La situazione sta peggiorando”. Perché la crisi sembra precipitare (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scatta l’allarme sulle regioni orientali dell’Ucraina. Sia da parte di Kiev che di Mosca e delle repubbliche separatiste si segnalano violazioni del cessate-il-fuoco sia nel Donbass che a Luhansk. I leader delle repubbliche secessioniste hanno chiesto ai cittadini di prepararsi a imbracciare le armi e ordinato l’evacuazione dei civili dalle linee più calde del fronte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scatta l’allarme sulle regioni orientali dell’Ucraina. Sia da parte di Kiev che di Mosca e delle repubbliche separatiste si segnalano violazioni del cessate-il-fuoco sia nel Donbass che a Luhansk. I leader delle repubbliche secessioniste hanno chiesto ai cittadini di prepararsi a imbracciare le armi e ordinato l’evacuazione dei civili dalle linee più calde del fronte InsideOver.

Advertising

FedericaSoliani : RT @Agenzia_Ansa: Putin: 'L'Occidente troverà una scusa per imporci le sanzioni'. Il leader del Cremlino: 'Nel Donbass la situazione sta pe… - AnFo_64 : @Viperissima_ Non ho parole per il fatto che è andata in finale Lulù.....ok sta con Manuel in una situazione diffic… - Agenzia_Ansa : Putin: 'L'Occidente troverà una scusa per imporci le sanzioni'. Il leader del Cremlino: 'Nel Donbass la situazione sta peggiorando' #ANSA - FrancoAndrea11 : RT @jacopo_iacoboni: Vladimir Putin ha appena dichiarato che la situazione sul terreno al confine ucraino 'sta peggiorando'. Ora che lo di… - DonatoMegna : @AugustoDegiovan @fattoquotidiano I fallimenti purtroppo sono causa della pandemia e non per scelte politiche che e… -