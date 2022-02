Alternanza scuola-lavoro e esami di Stato: studenti in piazza in tutta Italia – IN AGGIORNAMENTO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alternanza scuola-lavoro, maturità e repressione: venerdì rosso in tutta Italia per le proteste degli studenti delle scuole superiori. LEGGI ANCHE: Le mani della ‘Ndrangheta su Roma e il litorale: 65 arresti, coinvolti due carabinieri Torino: tentato assalto alla sede di Confindustria La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale a settimane fa, quando Giuseppe L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022), maturità e repressione: venerdì rosso inper le proteste deglidelle scuole superiori. LEGGI ANCHE: Le mani della ‘Ndrangheta su Roma e il litorale: 65 arresti, coinvolti due carabinieri Torino: tentato assalto alla sede di Confindustria La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale a settimane fa, quando Giuseppe L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino tra studenti e carabini… - Agenzia_Ansa : Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Pd in via Santa Brigida a Napoli… - GZagaglia : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il marchese Duevilletti, noto progressista, ha commentato l'alternanza scuola lavoro italiana:'ben… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino tra studenti e carabinieri… -