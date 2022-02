Sapri | si prepara disinnesco | operazione il 6 marzo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano le operazioni di redazione del piano di evacuazione ain vista delle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico previste al momento per il 6prossimo. Stamane in comune la riunione di tutte le funzioni del COC di Protezione Civile alla presenza della Prefettura di Salerno rappresentata dal vice Prefetto dott. Vincenzo Amendola e e dal dott. Antonio Attianese, della Compagnia e Stazione CC, Polstrada, Polfer, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale e Polizia Municipale, della Provincia di Salerno, Croce Rossa, ANAS, ENEL, CONSAC e 2i Rete Gas. Presente anche il sindaco Antonio Gentile. Così come avvenuto nel Comune di Auletta lo scorso 6 febbraio, l’ordigno verrà reso innocuo dai militari del 21º reggimento guastatori genio di Caserta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.