Governo: Draghi striglia capidelegazione, garantire voti in Parlamento o non si va avanti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Niente decreto bollette. Mario Draghi, rientrato da Bruxelles, a quanto apprende l'Adnkronos ha visto i capidelegazione delle forze di maggioranza per richiamarle all'ordine, strigliandoli dopo l'incidente in commissione alla Camera, con il Governo andato sotto ben quattro volte sul milleproroghe. Il Governo è qui per fare le cose o non si va avanti, il senso del ragionamento riportato da alcuni presenti. Dovete essere realisti, non idealisti. Il Governo è qui per fare le cose, il Parlamento garantirgli i voti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Niente decreto bollette. Mario, rientrato da Bruxelles, a quanto apprende l'Adnkronos ha visto idelle forze di maggioranza per richiamarle all'ordine,ndoli dopo l'incidente in commissione alla Camera, con ilandato sotto ben quattro volte sul milleproroghe. Ilè qui per fare le cose o non si va, il senso del ragionamento riportato da alcuni presenti. Dovete essere realisti, non idealisti. Ilè qui per fare le cose, ilgarantirgli i

