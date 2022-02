Francesca Fagnani | chi è la giornalista? Figli | marito e Instagram della compagna di Enrico Mentana

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Chi è, lae conduttrice televisiva italiana che dal 2013 è ladi, chi è ladi, 43 anni, è nata a Roma il 25 novembre 1978 ed è unae conduttrice italiana. La donna si è laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università “La Sapienza” di Roma ed ha cominciato a collaborare con Rai a partire dal 2001, facendo partesede distaccata di New York. Dopo aver fatto ritorno nella Capitale, ha esordito cometelevisiva nei programmi di ...

Le altre co-conduttrici sono: Elodie, Rocio Munoz Morales, Federica Pellegrini, Paola Egonu, Francesca Fagnani, Madame, Elena Santarelli, Elisabetta Canalis e Ornella Vanoni. "Andresti mai da Francesca Fagnani a Belve?" ha chiesto un altro utente ed in questo caso la risposta è stata "Mi ha invitata ma preferisco guardarla da casa". A Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14... Enrico Mentana è legato alla giornalista Francesca Fagnani dal 2013, dopo la fine del suo matrimonio con Michela Rocco Torrepadula.