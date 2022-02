Volley, Busto Arsizio-Cuneo in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto pronto per Unet E-Work Busto Arsizio-Bosca S. Bernardo Cuneo, recupero della tredicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le Farfalle di coach Musso vogliono i tre punti per provare a salire in quarta posizione ai danni di Novara, che però ha giocato tre partite in meno. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione piemontese, che vuole confermare il buon momento di forma e mettere in difficoltà le Bustocche. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 16 febbraio all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto pronto per Unet E-Work-Bosca S. Bernardo, recupero della tredicesima giornata di andata del campionato diA1. Le Farfalle di coach Musso vogliono i tre punti per provare a salire in quarta posizione ai danni di Novara, che però ha giocato tre partite in meno. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione piemontese, che vuole confermare il buon momento di forma e mettere in difficoltà lecche. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 16 febbraio all’E-Work Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. FORMULA E REGOLAMENTO ...

