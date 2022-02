Per il tribunale di Venezia è illegittima la chiusura | da parte di Facebook | di un profilo per un post negazionista

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un caso che potrebbe aprire un fronte abbastanza importante nelle regole della moderazione dei contenuti dadi. A Campognara, in provincia di, un utente – secondo quanto riportato dal Gazzettino – si era visto bloccare ildal social network di proprietà di Meta per aver pubblicato dei contenuti complottisti che sminuivano la portata della pandemia. In seguito a quell’evento, l’utente aveva creato un secondoche – in base alla sua opinione – era necessario per continuare a gestire alcune pagine aziendali di amici (che l’utente stesso curava in maniera del tutto gratuita, a titolo di favore personale). Tuttavia,aveva avviato alcune indagini interne legate alla moderazione dei contenuti e aveva stabilito che la diffusione di notizie false ...

Il tribunale ha così condannato Facebook a riaprire il profilo dell'uomo, con una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.