Inammissibili i referendum sulla cannabis e la responsabilità dei giudici

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Il quesito referendariolegale' è stato dichiarato inammissibile. Lo ha annunciato il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, in conferenza stampa al termine della camera di consiglio. Inammissibile anche il quesito referendariocivile diretta delle toghe.

"Ilnon era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci ...La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità delsul Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, uno dei decreti attuativi della legge . - La Corte ..."Abbiamo dichiarato inammissibile il Referendum, io dico, sulle sostanze sulla presidente stupefacenti, non sulla cannabis". Lo ha detto il della Corte costituzionale, Giuliano Amato, nella conferenza ...La Corte Costituzionale ha dichiarato innammissibile il referendum sulla cannabis. Lo ha annunciato il presidente della Consulta, Giuliano Amato, in conferenza stampa dopo la Camera di consiglio.