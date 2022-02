Droga: operazione Carabinieri nel Catanese, ordinanza per 15 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Caltagirone, nei confronti di 15 persone indagate per spaccio di sostanze ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022)del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'di custodia cautelare, emessa dal gip di Caltagirone, nei confronti di 15 persone indagate per spaccio di sostanze ...

