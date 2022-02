Bollino nero dell’Ue sul vino, Tremaglia: “A rischio la filiera” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bergamo. “La lettera “scarlatta”, in realtà una F nera, da mettere sulle bottiglie di vino perché “cancerogene” sarebbe da parte dell’Unione Europea un errore da matita rossa che metterebbe a rischio centinaia di aziende e un indotto di migliaia di dipendenti solo nella filiera bergamasca di produzione, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale” commenta Andrea Tremaglia, presidente di Fratelli d’Italia Bergamo. “Siamo ad un’ennesima follia sul modello del Nutriscore, lo strumento che in passato proponeva di bocciare olio d’oliva, prosciutto crudo e Grana Padano, mentre approvava bibite energetiche e gassate come maggiormente salutari – prosegue Tremaglia -. Ora l’attacco, frontale, è alla filiera del vino, che oltre alla “F nera” sulle bottiglie sarà ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bergamo. “La lettera “scarlatta”, in realtà una F nera, da mettere sulle bottiglie diperché “cancerogene” sarebbe da parte dell’Unione Europea un errore da matita rossa che metterebbe acentinaia di aziende e un indotto di migliaia di dipendenti solo nellabergamasca di produzione, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale” commenta Andrea, presidente di Fratelli d’Italia Bergamo. “Siamo ad un’ennesima follia sul modello del Nutriscore, lo strumento che in passato proponeva di bocciare olio d’oliva, prosciutto crudo e Grana Padano, mentre approvava bibite energetiche e gassate come maggiormente salutari – prosegue-. Ora l’attacco, frontale, è alladel, che oltre alla “F nera” sulle bottiglie sarà ...

