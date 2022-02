"Stai sulla Salaria?", liceo di Roma protesta contro le offese della prof a un'allieva (Di martedì 15 febbraio 2022) commenta 'Romperemo il dress code e andremo a scuola con gonna e short per protestare contro la prof che ha offeso la nostra compagna'. Al liceo scientifico Righi di Roma esplode la protesta contro le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) commenta 'Romperemo il dress code e andremo a scuola con gonna e short perrelache ha offeso la nostra compagna'. Alscientifico Righi diesplode lale ...

Agenzia_Ansa : 'Stai sulla Salaria?' In un liceo di Roma è bufera contro le offese della prof. La docente aveva redarguito una stu… - Corriere : Studentessa a pancia scoperta. La prof: «Stai sulla Salaria?». E scatta la protesta dei ragazzi - CristinaSilvi3 : @2Rape_e_1Rospo Vorrei poterti dire di si ma direi una bugia ...?? prossimo mese ho la risonanza di Sara per control… - yonkiminnie : sulla stanza neanche commento mi preoccupano di più quei capelli ed il look generale fratm ma come stai messo - Simoranda1 : @demotivatrice10 stai di nuovo su Facebook con il post sulla canzone di Dargen ?????? -