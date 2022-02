(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - A sottolineare come le aziende istiano accelerando verso la sostenibilità, sono i dati emersi dalEY 'Seize the Change " futuri sostenibili'. Ilda oltre cinque ...

Advertising

TV7Benevento : Report EY: 'Il futuro delle imprese italiane è sempre più sostenibile' - - lifestyleblogit : Report EY: 'Il futuro delle imprese italiane è sempre più sostenibile' - - lifestyleblogit : Report EY: 'Il futuro delle imprese taliane è sempre più sostenibile' - - StraNotizie : Report EY: 'Il futuro delle imprese taliane è sempre più sostenibile' - vanoni_ale : RT @EY_Italy: Come stanno affrontando la #sostenibilità le aziende italiane? Il report EY ‘’Seize the change – Futuri sostenibili’’ raccont… -

Ultime Notizie dalla rete : Report futuro

Adnkronos

Tra le indicazioni generali delemerge che il 19% delle aziende selezionate ha accelerato la ...trasformazione nella direzione di una maggiore redditività e competitività per l'immediato, ...Tra le indicazioni generali delemerge che il 19% delle aziende selezionate ha accelerato la ...trasformazione nella direzione di una maggiore redditività e competitività per l'immediato, ...La nuova edizione del report ha preso in esame oltre 300 aziende di diversi ... nella direzione di una maggiore redditività e competitività per l’immediato futuro, come dichiara Riccardo Giovannini, ...il futuro degli Oklahoma City Thunder si preannuncia a dir poco entusiasmante. Gli ultimi anni, costati più di qualche vittoria in nome della poco onorevole ricerca del tanking, hanno visto la ...