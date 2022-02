Firrenze | accoltellato per gelosia in piazza IV Novembre

(Di martedì 15 febbraio 2022) Accoltellamento, a quanto pare per motivi di, lunedì 15 febbraio 2022, a Firenze inIV. Durante una lite tra due uomini, uno è stato ferito dall'altro con un coltello L'articolo proviene da Firenze Post.

FIRENZE – Accoltellamento, a quanto pare per motivi di gelosia, lunedì 15 febbraio 2022, a Firenze in piazza IV Novembre. Durante una lite tra due uomini, uno è stato ferito dall’altro con un coltello ...Ferito in un incidente domestico un 20enne a Firenze. Ieri pomeriggio il ragazzo di origine cinese ha tentato di aprire una bottiglia di vino con un coltello, lo strumento però gli è sfuggito ...