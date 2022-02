Barcellona Napoli, Paolo Cannavaro: «Partita equilibrata, mi aspetto spettacolo» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ex capitano azzurro Paolo Cannavaro ha parlato in vista di Barcellona-Napoli Paolo Cannavaro, ex capitano azzurro, ha parlato in una intervista a Sport in vista di Barcellona-Napoli. Partita – «Mi aspetto una gara molto equilibrata. Il Napoli ha già dimostrato che, quando affronta le grandi, riesce a dare la sua versione migliore». PASSAGGIO DEL TURNO – «Penso che, nonostante il grande blasone del Barça, il Napoli abbia tutte le carte in regola per andare avanti in Europa League. Giovedì si affronteranno due squadre con una filosofia molto simile, potrebbero giocare senza problemi la Champions League. Mi aspetto molto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ex capitano azzurroha parlato in vista di, ex capitano azzurro, ha parlato in una intervista a Sport in vista di– «Miuna gara molto. Ilha già dimostrato che, quando affronta le grandi, riesce a dare la sua versione migliore». PASSAGGIO DEL TURNO – «Penso che, nonostante il grande blasone del Barça, ilabbia tutte le carte in regola per andare avanti in Europa League. Giovedì si affronteranno due squadre con una filosofia molto simile, potrebbero giocare senza problemi la Champions League. Mimolto ...

