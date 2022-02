Un viaggio attraverso l’Italia per raccontare l’Alzheimer (Di martedì 15 febbraio 2022) Arriva al Visionario solo per tre giorni PerdutaMente, documentario con cui Paolo Ruffini (attore, autore e regista popolare in cinema, tv e teatro) in coregia con Ivana Di Biase, torna a toccare un tema di particolare impatto sociale, in modo profondo e insieme leggero e disincantato. Un modo già sperimentato nel precedente Up&Down, e che in PerdutaMente tocca i confini di un mondo complesso: quello dell’Alzheimer. Il film sarà in programma dal 14 al 16 febbraio (prevendita attiva online e presso la cassa del Visionario). Martedì 15 febbraio alle 16.30 la proiezione sarà accompagnata da un commento a cura dell’Associazione Alzheimer Udine ODV che presenterà anche lo spot inedito che promuove la propria attività e “racconta” la panchina viola al parco Moretti. Il morbo di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, determinando ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 febbraio 2022) Arriva al Visionario solo per tre giorni PerdutaMente, documentario con cui Paolo Ruffini (attore, autore e regista popolare in cinema, tv e teatro) in coregia con Ivana Di Biase, torna a toccare un tema di particolare impatto sociale, in modo profondo e insieme leggero e disincantato. Un modo già sperimentato nel precedente Up&Down, e che in PerdutaMente tocca i confini di un mondo complesso: quello dell’Alzheimer. Il film sarà in programma dal 14 al 16 febbraio (prevendita attiva online e presso la cassa del Visionario). Martedì 15 febbraio alle 16.30 la proiezione sarà accompagnata da un commento a cura dell’Associazione Alzheimer Udine ODV che presenterà anche lo spot inedito che promuove la propria attività e “racconta” la panchina viola al parco Moretti. Il morbo di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, determinando ...

