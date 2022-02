Tennis, Daniil Medvedev pronto a salire al numero 1 del ranking! Il sorpasso su Djokovic già ad Acapulco? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Daniil Medvedev potrebbe diventare il nuovo numero 1 del Tennis mondiale nel breve volgere di pochi giorni. Dopo aver fallito la scalata alla vetta del ranking ATP nella finale degli Australian Open, persa al quinto set contro Rafa Nadal, il Tennista russo riproverà a detronizzare Novak Djokovic già nel corso della prossima settimana. Il serbo, che è in cima al mondo del Tennis da 360 settimane consecutive, dovrà togliere dal suo computo i punti dello Slam di Melbourne non avendo preso parte all’edizione 2022 per le ben note questioni legate alla sua non vaccinazione. Già in occasione dell’ATP 500 di Rotterdam sarebbe potuto avvenire l’avvicendamento, ma il russo ha preferito disertare il torneo olandese, pensando a prepararsi al meglio in vista della importante ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)potrebbe diventare il nuovo1 delmondiale nel breve volgere di pochi giorni. Dopo aver fallito la scalata alla vetta del ranking ATP nella finale degli Australian Open, persa al quinto set contro Rafa Nadal, ilta russo riproverà a detronizzare Novakgià nel corso della prossima settimana. Il serbo, che è in cima al mondo delda 360 settimane consecutive, dovrà togliere dal suo computo i punti dello Slam di Melbourne non avendo preso parte all’edizione 2022 per le ben note questioni legate alla sua non vaccinazione. Già in occasione dell’ATP 500 di Rotterdam sarebbe potuto avvenire l’avvicendamento, ma il russo ha preferito disertare il torneo olandese, pensando a prepararsi al meglio in vista della importante ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis, Daniil #Medvedev pronto a salire al numero 1 del ranking! Il sorpasso su #Djokovic già ad Acapulco? - ATPtennis2002 : RT @Alenize82: Il cambio di scettro pare ormai molto vicino. Ma quando e come Daniil #Medvedev potrà scavalcare #Djokovic e diventare numer… - renhoe09 : RT @Alenize82: Il cambio di scettro pare ormai molto vicino. Ma quando e come Daniil #Medvedev potrà scavalcare #Djokovic e diventare numer… - FiorinoLuca : RT @Alenize82: Il cambio di scettro pare ormai molto vicino. Ma quando e come Daniil #Medvedev potrà scavalcare #Djokovic e diventare numer… - Alenize82 : Il cambio di scettro pare ormai molto vicino. Ma quando e come Daniil #Medvedev potrà scavalcare #Djokovic e divent… -