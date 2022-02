Arrestato il 37enne che investì e uccise sulle strisce pedonali un bimbo di 15 mesi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il 1 febbraio aveva travolto un bambino di 15 mesi nella sua carrozzina, spinta dalla mamma sulle strisce pedonali di via Cadello a Cagliari nelle vicinanze del parco di Monteclaro. Trascinato per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il 1 febbraio aveva travolto un bambino di 15nella sua carrozzina, spinta dalla mammadi via Cadello a Cagliari nelle vicinanze del parco di Monteclaro. Trascinato per ...

Advertising

matildesjt : RT @SardiniaPost: ?? È stato arrestato il 37enne che ha travolto e ucciso Daniele il bambino sul passeggino che attraversava via Cadello: or… - SardiniaPost : ?? È stato arrestato il 37enne che ha travolto e ucciso Daniele il bambino sul passeggino che attraversava via Cadel… - UnioneSarda : #Sardegna - Bimbo travolto e ucciso a #Cagliari, arrestato il 37enne alla guida dello scooter - San_Gavino : Sardara, 37enne arrestato per spaccio di cocaina - espressione24 : La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Trasacco hanno arrestato un 37enne che si era introdotto… -